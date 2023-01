La Nuit du Conservatoire Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

L’occasion de découvrir le Conservatoire de Toulouse sous un nouveau jour… mais de nuit. Au programme : de la musique, du théâtre, de la danse, et beaucoup de surprises ! handicap moteur mi Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse 17 Rue Larrey, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole [{« link »: « https://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr/ »}]

05 61 22 28 61 http://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr Le Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse est un établissement public d’enseignement artistique où sont enseignés la musique, la danse et le théâtre. C’est aussi un lieu de diffusion de spectacles et de concerts. Une soirée pour (re)découvrir le Conservatoire Le Conservatoire de Toulouse rejoint la 10e Nuit des Conservatoires, un événement national qui célèbre les arts et la culture dans les conservatoires chaque dernier vendredi de janvier.

Une soirée festive et décalée pour découvrir ce qu’il se passe entre ses murs, célébrer l’apprentissage de la musique, de la danse et du théâtre et, pourquoi pas, susciter des vocations. Tout au long de la soirée, 119 performances seront proposées : orchestres, musique de chambre, musiques actuelles, danse, théâtre… Parmi les animations au programme : Performances d’élèves et de professeurs

Déambulations musicales et chorégraphiques de danse classique et contemporaine

Concerts d’ensembles

Concerts de poches

Cartes postales chorégraphiques

Jeux de pistes sonores

Ateliers de découverte de nouveaux horizons artistiques Avec la participation des élèves du Conservatoire, de leurs professeurs, des élèves du dispositif Play Music et de l’APEC CRR Toulouse (Association des Parents d’Élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional Xavier Darasse Toulouse). Programme détaillé sur le site web du Conservatoire

