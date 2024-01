Nuit des conservatoires Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, vendredi 26 janvier 2024.

Nuit des conservatoires Vendredi 26 janvier 2024 Vendredi 26 janvier, 17h30 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges

La Nuit des conservatoires à Limoges

Vendredi 26 janvier

La Ville de Limoges participe à la manifestation nationale, la Nuit des conservatoires, le vendredi 26 janvier de 17h30 à 22h au conservatoire de Limoges. Gratuit et ouvert à tous.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À cette occasion, le conservatoire de Limoges propose de profiter d’un moment festif et convivial aux côtés de ses élèves musiciens, danseurs, chanteurs et comédiens, avec différentes prestations.

Au programme : du jazz, des groupes de musique de chambre, des chorales, des ensembles de classe, des impromptus théâtraux, une jam session ouverte à tous, des orchestres, un concert itinérant du pôle clavier…

Initiée par le Syndicat des personnels de direction des conservatoires, la Nuit des conservatoires est une manifestation nationale. Elle célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements, publics ou associatifs, qui ont pour missions de sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques artistiques. Cet événement permettra à tous d’apprécier la richesse, la vitalité, la diversité des conservatoires, lieux de formation indispensables du spectacle vivant.

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#nuitdesconservatoires