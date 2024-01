Masterclass animée par Claude Barthélémy Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, mercredi 17 janvier 2024.

MASTERCLASS animée par Claude Barthélémy , guitariste, compositeur, directeur musical de l’Orchestre des jeunes de l’ONJ (Orchestre National de Jazz).

Ouverte aux auditeurs libres

Claude Barthélemy commence la guitare en autodidacte à l’âge de 14 ans.

En 1978, il fait une rencontre décisive avec Michel Portal qui, en plus de l’engager comme sideman et arrangeur, lui ouvre grand les portes du jazz et de la musique contemporaine, tout d’abord comme instrumentiste avec l’ensemble Musique vivante ou l’orchestre de Radio-France, puis comme compositeur pour Ars Nova, l’orchestre philharmonique des Pays de la Loire, l’ensemble MG21… Claude Barthélemy se produit partout dans le monde avec des artistes comme Georges Aperghis, Daniel Humair, Vinko Globokar, Marc Monnet, Bernard Lubat, Stu Martin, Gérard Marais.

Si son parcours artistique démontre une prédilection pour le travail d’orchestre (du trio au big-band en passant par l’orchestre symphonique), il affectionne aussi les expressions plus intimistes et contemplatives du oud, instrument avec lequel il entretient des liens étroits depuis vingt ans. Il aime également accompagner la danse, ou encore la voix chantée et parlée (il collabore entre autres avec les autrices Nancy Huston et Lydie Salvayre). Artiste éclectique et insatiable, il compose des musiques de scène et de films, participe à des collectifs et des festivals, crée des orchestres, enregistre de nombreux disques pour d’autres artistes ou sous son propre nom.

Claude Barthélemy a dirigé l’Orchestre National de Jazz à deux reprises, de 1989 à 1991 puis de 2002 à 2005. Il assure actuellement la direction musicale de la 5e saison de l’Orchestre des jeunes de l’ONJ.

L’Orchestre des jeunes de l’ONJ

Depuis 2019 l’Orchestre des jeunes réunit chaque année des musiciennes et musiciens français et européens, sélectionnés parmi plusieurs dizaines de candidatures pour participer à une aventure orchestrale exceptionnelle autour de la réinterprétation du répertoire de l’Orchestre National de Jazz.

Les 13 artistes constituant la « 5e saison » vont ainsi faire découvrir à de nouveaux publics les œuvres que Claude Barthélemy, leur directeur musical, avait mises à l’honneur lorsqu’il dirigeait l’ONJ. Pour cela ils vont effectuer un parcours de six mois en Nouvelle-Aquitaine.

Leur première résidence artistique sera le conservatoire de Limoges, du 18 au 21 janvier.

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

