Audition Conte La flûte magique Samedi 2 décembre, 15h00 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges

Conte musical en 11 mouvements racontant l’histoire de Luna, petite fille qui, grâce à sa flûte, transmet la joie et le bonheur et se fait plein d’amis tout au long de son voyage, jusqu’à ce qu’un dragon entende parler de Luna et de sa flûte magique…

Réservation par mail à crr.reservations@limoges.fr

Entrée gratuite

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

© Laurent Lagarde