FOYER DE L’OPÉRA DE LIMOGES Le conservatoire de Limoges noue un partenariat étroit avec Eclats d’Email Jazz Edition. Dans le cadre de son festival, les élèves du conservatoire sont programmés de manière régulière. Cette année, c’est au tour des SIX FINGERS d’investir la scène. Wayne SHORTER, Mulgrew MILLER, Michel PETRUCCIANI … formeront, entre autres, les points d’horizon de nos jeunes talents. A eux, désormais de s’emparer de l’âme et du feeling de cette Musique pour deux concerts très attendus. Ambroise PASTIER – Contrebasse

Antonin OZENNE – Saxophone alto

Gabriel-Samir LAGE – Piano

Nicolas MAHASARO – Piano

Arnold LABROUSSE – Batterie

Matthieu PONTICAUD – Saxophone ténor GRATUIT

GRATUIT

Entrées libres dans la limite des places disponibles.

