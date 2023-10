Masterclass autour des danses traditionnelles Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, 14 novembre 2023, Limoges.

Masterclass animée par Valérie Imbert pour les élèves du conservatoire

Ouverte aux auditeurs libres – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Valérie Imbert est titulaire du Diplôme d’Etat d’Enseignement vocal de Chant Traditionnel (D.E) , lauréate du concours d’Assistante d’enseignement artistique principal en 2018, Valérie est professeur de Chant Traditionnel et d’Eveil musical, intervenante en milieu scolaire sur tout le département de la Vendée, tant en élémentaire qu’au collège, intervenante au CFMI de Poitiers depuis 15 ans, et aussi au Pôle Aliénor (CESMD) à Poitiers.

Elle intervient, sur une journée ou deux journées, dans les Conservatoires de Musique, en proposant un Master Class de Chant. (Conservatoires où elle est déjà intervenue : Bordeaux, Perpignan, Châteauroux)

Elle est aussi formatrice en Danse Traditionnelle.

Parallèlement à ses diverses activités pédagogiques, Valérie a une pratique artistique très vivante. Elle développe depuis plusieurs années, des expériences artistiques individuelles et collectives.

Elle s’inscrit depuis très longtemps dans une démarche artistique, en abordant de nouveaux répertoires, en s’exprimant dans diverses formations musicales et en entretenant une pratique artistique régulière.

Elle valorise et transmet le patrimoine musical traditionnel à travers, un duo à capella « Dames de Nage », aussi dans le Trio « OSE », groupe de Bal Trad. « In Vivo ».

Depuis plusieurs années, elle s’est spécialisée dans le Bal à la Voix , tourbillon des danses menées à la «goule » où l’énergie du mouvement passe par l’énergie de la voix.

Valérie, d’origine normande, qui a habité toute son enfance au Mont St Michel lui-même…, s’est d’abord portée vers la tradition de Haute Bretagne après s’être intéressée à la musique ancienne et au théâtre.

En arrivant en 1984, en Vendée, elle s’est tout de suite intéressée au répertoire traditionnel, dansé et chanté de Vendée et de Poitou-Charentes.

