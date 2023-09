Masterclass de violoncelle Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Masterclass de violoncelle Samedi 14 octobre, 10h00 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges

Violoncelliste prodige, Edgar Moreau reçoit à l’âge de quinze ans le prix du jeune soliste au Concours Rostropovitch. Il enchaîne ensuite une carrière internationale en tant que soliste et violoncelliste de musique de chambre.

Il sera présent à Limoges à l’Opéra les 12 et 13 octobre pour deux représentations de La Parisienne et Le Militaire :

https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/la-parisienne-et-le-militaire

A cette occasion, les élèves du conservatoire auront la chance de pouvoir participer à une masterclass qu’Edgar Moreau animera le samedi 14/10 de 10h à 13h à l’auditorium du conservatoire.

Accés aux auditeurs libres dans la limite des places disponibles.

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

