Concert des musiciens – enseignants Vendredi 6 octobre, 19h30 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges L'association des Amis du Conservatoire de Limoges propose le premier concert de la saison artistique 2023-2024.

Les musiciens – enseignants vous invitent à plus d’une heure de concert autour d’œuvres de Ravel et Fauré. Réservations et renseignements sur le site de l’association : https://

amis-du-conservatoire-de-limoges.assoconnect.

