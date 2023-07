Cours Florent 2023 : nouveaux stages estivaux à Limoges Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, 24 juillet 2023, Limoges.

Cours Florent 2023 : nouveaux stages estivaux à Limoges 24 juillet – 26 août Conservatoire à rayonnement régional de Limoges

La Ville de Limoges et son Conservatoire, accueillent de nouveau le Cours Florent pour des stages d’été Théâtre & Cinéma, à la salle de répétition l’Artscénic, impasse des Charentes à Limoges.

Stage « acteur de théâtre et cinéma »

Première partie de semaine : monter sur scène

Le matin, les participants effectueront des exercices d’échauffement pour gagner en confiance, travailler la voix et la posture puis travailleront à partir d’une scène de théâtre.

Deuxième partie de semaine : jouer face caméra

Le but de ce travail face caméra est d’explorer la scène sous un nouvel angle et de pouvoir observer sa performance à l’écran.

Le temps d’une scène, les candidats se mettront dans la peau d’un réalisateur ou d’une réalisatrice pour filmer un autre stagiaire afin de découvrir l’envers du décor et l’importance du son et de la lumière au cinéma.

À l’issue de ce stage, les candidats présenteront leur scène lors d’une audition devant un jury de professeurs du Cours Florent afin d’être admis en formation professionnelle et de rejoindre l’école en septembre, à Paris, Bordeaux, Bruxelles ou Montpellier.

Pour qui ?

Les stages sont ouverts dès l’âge de 17 ans, sans prérequis de niveau. Ils s’adressent aux débutants, amateurs éclairés et habitués à la scène souhaitant s’essayer à la pratique du jeu, évaluer son niveau ou progresser en vue de se professionnaliser

Quand ?

Du Lundi 24 au samedi 29 juillet

et du 21 au 26 août inclus.

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.coursflorent.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

2023-08-26T08:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

Comédie Théatre

Ville de Limoges