Pinocchio, un opéra jazz Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, 12 mai 2023, Limoges.

Pinocchio, un opéra jazz 12 et 13 mai Conservatoire à rayonnement régional de Limoges

Une version lyrique / jazz de l’histoire intemporelle de Pinocchio, créée par le compositeur Thierry Lalo. Cette version, fruit d’un travail acharné des chœurs Côté Jardin, Avant-Scène et Jeune Chœur, n’est pas comme les autres. Elle est résolument contemporaine, mêlant harmonieusement différentes esthétiques jazz. La mise en scène de Julie Lalande et les chorégraphies de Romain Cappello apportent une dimension supplémentaire à cette œuvre exigeante.

Nous découvrons un Pinocchio crédule, menteur et paresseux, mais pourtant si attachant. Nous suivons son parcours semé d’embûches, à la recherche de Gepetto, son créateur et ami.

Une ode à l’enfance, à la naïveté, à l’aventure, mais également à l’amitié et à la famille. Elle nous rappelle que, malgré les obstacles, il est important de croire en soi et de poursuivre nos rêves.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

