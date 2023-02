Conférence et projection Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Conférence et projection Jeudi 2 mars, 18h30 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Autour du compositeur vietnamien Tôn-Thât Tiêt Conférence autour du compositeur vietnamien Tôn-Thât Tiet animée par Laurence Bancaud suivie de la projection du film "L'odeur de la papaye verte".

Film de Trần Anh Hùng · 1 h 44 min · 8 juin 1993 (France)

Synopsis :

Au Viêt-Nam, dans les années cinquante, Mùi, une petite paysanne de dix ans arrive en ville pour travailler comme servante. La vieille servante Ti l’initie aux gestes rituels ainsi qu’aux secrets d’une famille tourmentée par les frasques du père. Mùi va grandir et découvrir l’amour.

