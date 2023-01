Nos artistes en herbe Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Nos artistes en herbe Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, 24 janvier 2023, Limoges. Nos artistes en herbe Mardi 24 janvier, 18h45 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Auditions Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Auditions des élèves inscrits en séquences apprentissage et parcours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:45:00+01:00

2023-01-24T20:00:00+01:00 © pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Adresse 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Les Emailleurs Ville Limoges lieuville Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Nos artistes en herbe Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 2023-01-24 was last modified: by Nos artistes en herbe Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 24 janvier 2023 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne