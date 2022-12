ça percute à Limoges ! Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

ça percute à Limoges ! Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, 7 janvier 2023, Limoges. ça percute à Limoges ! Samedi 7 janvier 2023, 16h00 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Concert percussions Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le samedi 7 janvier, les professeurs de percussions des conservatoires de Brive, de la Dordogne, de Limoges et de Tulle organisent une rencontre de leurs classes au CRR de Limoges. Un concert public sera donné à 16h00 à l’auditorium pour clôturer cette journée. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T16:00:00+01:00

2023-01-07T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Adresse 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Les Emailleurs Ville Limoges lieuville Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

ça percute à Limoges ! Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 2023-01-07 was last modified: by ça percute à Limoges ! Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 7 janvier 2023 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne