Master class d’accordéon Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, 7 janvier 2023, Limoges. Master class d’accordéon Samedi 7 janvier 2023, 09h30 Conservatoire à rayonnement régional de Limoges animée par Pascal CONTET Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9, rue Fitz-James 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Les vendredi 6 et samedi 7 janvier, l’opéra de Limoges accueillera Pascal CONTET pour un concert-spectacle qui emmènera le public sur les routes ensoleillées de l’Argentine. L’accordéon entrera en résonance avec l’Orchestre de l’Opéra de Limoges. Des couples de danseurs de tangos se joindront aux musiciens pour le bonheur des yeux. A cette occasion, le conservatoire de Limoges organisera une master class ouverte au public en auditeur libre animée par P. Contet le samedi 7.

