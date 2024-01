Si Bilitis nous était conté | Les Professeurs en scène Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, mardi 6 février 2024.

Si Bilitis nous était conté | Les Professeurs en scène Concert de professeur du Conservatoire bâti autour de la musique de scène de Claude Debussy « Les chansons de Bilitis ». Mardi 6 février, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 9€ / 6,50€

Ce programme de musique française, bâti autour de la musique de scène de Claude Debussy Les chansons de Bilitis, témoigne de la richesse de timbres et couleurs que depuis toujours l’école française se voit attribuer. La plume de ces compositeurs de La Belle Époque aura réussi à explorer et mettre en valeur des nouvelles sonorités que les instruments perfectionnés en France durant la deuxième moitié du XIXe siècle cachaient précieusement. Pour ce faire, Debussy utilise une formule instrumentale jusqu’alors inédite : deux flûtes, deux harpes et un célesta. En se servant d’une multitude de textures et de plans sonores, l’auteur vient enrichir le récit de la prétendue poétesse de l’antiquité grecque, Bilitis. La littérature, source d’inspiration de ces compositions, est de ce fait mise à l’honneur en ce programme, allant de la prose de Pierre Louÿs aux contes de Charles Perrault.

Joséphine Sourdel, récitante

Óscar Catalán et Gionata Sgambaro, flûtes traversières

Anne Ricquebourg et Julien Sabbague, harpes

Arthur Lecoq, célesta

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44

