Partita que me dis-tu ? Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique Boulogne-Billancourt

Partita que me dis-tu ? Jeudi 25 janvier 2024, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique Boulogne-Billancourt Entrée libre

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00 Regards croisés sur la Partita BWV 1013 pour flûte seule de Jean-Sébastien Bach Cette grande œuvre pour flûte seule de Jean-Sébastien Bach est considérée de nos jours par les flûtistes, comme l’une des plus difficiles du répertoire baroque solo pour cet instrument. Ce concert-conférence propose en quelque sorte, une démystification de la pièce, en la présentant sous différentes formes et transcriptions, dans le but d’éclairer les étudiants sur la manière dont ils peuvent l’interpréter. —

Par les étudiants du CRR

Par les étudiants du CRR

Présenté et commenté par Valérie Balssa et Gaspar Hoyos Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt

