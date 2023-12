Ré-création ! | Les professeurs en scène Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, 19 janvier 2024, Boulogne-Billancourt.

Ré-création ! | Les professeurs en scène Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Tarifs : 9,50€ / 6€ (gratuit pour les élèves et étudiants du CRR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Liszt dans une lettre adressée à Wagner s’exprime ainsi : « Je n’ai jamais cessé de transcrire, de réduire, de varier, de paraphraser la musique d’autrui. ». Transcription et paraphrase sont deux clés de l’artiste pour méditer de l’intérieur d’une œuvre, lui permettant ainsi d’en goûter l’essence, et d’adresser au public un éclairage personnel pouvant émerveiller ; l’une à travers le changement d’instrumentation, l’autre par son appropriation, son commentaire, ses variations, ornementations, et ses développements composés dans le style d’une fantaisie.

—

Gionata Sgambaro, flûte traversière

Paul Beynet, piano

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44 [{« type »: « link », « value »: « https://crr-bb.seineouest.fr/events/re-creation/ »}]

Concert musique

Zolt / Noe