L’Apothèose de la viole | Carte blanche à Nima Ben David Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2023, Boulogne-Billancourt.

L’Apothèose de la viole | Carte blanche à Nima Ben David Vendredi 15 décembre, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire Splendeur de la viole de gambe en France du XVIIe siècle à nos jours

Œuvres de Monsieur de Sainte Colombe, Le sieur de Machy, Marin Marais, François Couperin, Louis de Caix d’Hervelois, Antoine Forqueray et Philippe Hersant

Pourquoi l’école de viole française, malgré sa courte existence, toute au plus quatre-vingts ans, est-elle si brillante, si forte et si miraculeusement liée à l’instrument ? Peut-être, justement, à cause du caractère fondamentalement concret de l’imagination musicale française qui la rend inséparable du médium sonore qu’elle s’est choisi. Les œuvres pour viole de gambe sont modelées sur une certaine technique, un certain style, une certaine couleur sonore qui lui sont attachés. Toute la richesse, la fraîcheur, l’émotion, la beauté de leur musique en sont issues.

Philippe Hersant est le digne héritier de cette tradition de l’école française de viole. Véritablement passionné par cet instrument et pour son répertoire, il a enrichi le répertoire de la viole et plusieurs de ses œuvres font explicitement référence à la musique des gambistes de l’âge baroque.

Nima Ben David, basse de Viole

Laurine Righyni, basse d’archet

Iori Hayashi,clavecin

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44 [{« type »: « link », « value »: « https://crr-bb.seineouest.fr/events/lapotheose-de-la-viole-carte-blanche-a-nima-ben-david/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

Conservatoire Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

Balthasar Denner