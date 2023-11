Ensemble contemporain du PSPBB Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Ensemble contemporain du PSPBB Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, 8 décembre 2023, Boulogne-Billancourt. Ensemble contemporain du PSPBB Vendredi 8 décembre, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Entrée gratuite sur réservation Pour offrir aux étudiants interprètes une pratique régulière des répertoires contemporains, l’Ensemble contemporain du PSPBB présente un programme d’œuvres de la musique des XXe et XXIe siècles. Il intègre également des pièces d’étudiants des classes de composition du PSPBB, favorisant ainsi un dialogue fécond entre étudiants compositeurs et interprètes. Ensemble contemporain du PSPBB

Léo Margue, direction Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44 [{« type »: « link », « value »: « https://crr-bb.seineouest.fr/events/ensemble-contemporain-pspbb/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine
Autres
Lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique
Adresse 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt
Ville Boulogne-Billancourt
Departement Hauts-de-Seine

