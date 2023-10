Salon romantique : hautbois et piano, du romantisme au modernisme Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Salon romantique : hautbois et piano, du romantisme au modernisme Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2023, Boulogne-Billancourt. Salon romantique : hautbois et piano, du romantisme au modernisme Mercredi 29 novembre, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Tarifs : 9,5€ / 6€ Les Professeurs en scène Robert Schumann, Trois romances pour hautbois et piano op.94

Benjamin Britten, Six métamorphoses d’après Ovide, pour hautbois (extraits) ; Temporal Variations, pour hautbois et piano

Francis Poulenc, Trois pièces, FP48, pour piano ; Sonate pour hautbois et piano, FP185 Olivier Doise et Julien Le Pape vous invitent dans leur Salon musical où le hautbois partage avec le piano un programme éclectique du XIXe au XXe siècle, dans lequel l’intensité et le lyrisme du hautbois se mêlent à un piano aussi chambriste qu’orchestral.

Venez découvrir ou redécouvrir la subtilité harmonique de Schumann, les lignes tendues de Britten ou encore l’exubérance de Poulenc. Olivier Doise, hautbois

Olivier Doise, hautbois

Julien Le Pape, piano

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique
22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt 92100
Hauts-de-Seine
Île-de-France
01 41 31 83 44

