Le désir du coeur | Théâtre 23 et 24 novembre Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Entrée gratuite sur réservation

Alice et Brian attendent avec tante Maisie le retour d’Australie de leur fille ; mais elle n’est toujours pas là. Alice et Brian commencent à se disputer devant Maisie qui se décompose… Susy finira-t-elle par arriver de l’aéroport ? Et pourquoi ne voulait-elle pas qu’on l’y attende ? Pourquoi cela met-il Brian si en colère ?

Une pièce pour un collectif de comédiennes et de comédiens, où tout recommence et où rien n’est jamais pareil : les étudiants du CPES théâtre vont interpréter chaque rôle plusieurs fois, rejouant une même situation dans toutes ses versions possibles et au-delà, selon les principes de la répétition-variation.

Un comique irrésistible et beaucoup d’émotion, dans ce bijou du théâtre absurde britannique.

Pièce de Caryl Churchill (Heart’s desire)

Étudiants en CPES théâtre

Simon Rembado, mise en scène

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

Mikhail Nilov