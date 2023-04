What’s new ? | Musique contemporaine Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

What’s new ? | Musique contemporaine Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique, 16 mai 2023, Boulogne-Billancourt. What’s new ? | Musique contemporaine Mardi 16 mai, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Entrée libre dans la limite des places disponibles What’s new ? | Musique contemporaine Avec le projet What’s New ? Laurent Cuniot et TM+ (ensemble spécialisé dans la musique contemporaine et la création, en résidence cette année au CRR de Boulogne-Billancourt) imaginent un festival pour demain, autour de la musique dite classique du siècle d’hier et de celui d’aujourd’hui. Ils invitent le public à une écoute différente, entre audaces et inventions autour des pièces phares de la musique du XXe et du XXIe siècle et des créations de jeunes compositeurs en devenir (issue des classes de Jean-Luc Hervé à Boulogne-Billancourt et José Manuel López López à Gennevilliers). Ces pièces seront interprétées par les musiciens professionnels de TM+ et de jeunes étudiants issus des conservatoires de Boulogne-Billancourt, Rueil-Malmaison, Gennevilliers et Nanterre. Étudiants des CRR de Boulogne-Billancourt et Rueil-Malmaison et des CRD de Gennevilliers et Nanterre

Musiciens de l’ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique
22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-16T19:00:00+02:00 – 2023-05-16T20:00:00+02:00

