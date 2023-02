Le salon de musique de Maurice Ravel | Carte blanche à Nathalie Chabot et Agnès Vesterman Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Le salon de musique de Maurice Ravel | Carte blanche à Nathalie Chabot et Agnès Vesterman
Mercredi 15 mars, 19h00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique
Boulogne-Billancourt

Entrée gratuite sur réservation

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique
22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt
01 41 31 83 44

01 41 31 83 44 Le salon de musique de Maurice Ravel Carte blanche à Nathalie Chabot et Agnès Vesterman Projection du film : « Ravel Sonate » de Véronique Aubouy Le film : Deux musiciennes jouent dans un salon pour des amis la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel. Peu à peu la musique déborde du cadre du salon, transformant la maison en boîte à musique. Le concert : un voyage musical autour du Maître Ravel, à la « gourmandise presque illimitée d’inentendu, de sonorités inouïes, précieuses et rares… » (Vladimir Jankélévitch ). Nathalie Chabot et Agnès Vesterman en compagnie des étudiants du Conservatoire vous invitent à savourer des œuvres de Satie, Kodály, Debussy, Pesson…

