Tarif plein : 9,50€ / Tarif réduit : 6€

01 41 31 83 44 Trios de compositrices françaises Les professeurs en scène Ce concert offre de nombreux plaisirs : le plaisir musical, le plaisir du partage… mais aussi le plaisir de la découverte. Il sera placé sous le signe du chiffre trois : trois œuvres – rarement jouées, trois interprètes (violon, violoncelle, piano), trois époques. Derrière ces œuvres françaises d’une grande beauté, trois noms : Tailleferre, Farrenc et Sohy. Trois noms qui auraient dû entrer bien plus vite dans l’histoire de la musique et le grand répertoire, tant leurs langages musicaux sont émouvants, novateurs et imaginatifs. Derrière ces noms, trois prénoms : Germaine, Louise et Charlotte. Place aux compositrices ! Catherine Montier, violon

Pauline Bartissol, violoncelle

Michaël Ertzscheid, piano

