Nostalgie et folie romantiques | Carte blanche à Anne Constantin et Serge Cyferstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique, 2 février 2023, Boulogne-Billancourt. Nostalgie et folie romantiques | Carte blanche à Anne Constantin et Serge Cyferstein Jeudi 2 février, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique

Entrée gratuite sur réservation

Le CRR laisse carte blanche à ses professeurs ! Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 31 83 44 Nostalgie et folie romantiques Carte blanche à Anne Constantin et Serge Cyferstein « Ophélie et Mignon sont deux personnages emblématiques de notre littérature vocale ; travailler avec nos étudiantes et nos étudiants, chanteurs et pianistes en duos, sur les destins souvent tragiques, mais aussi romantiques et merveilleux qui sont les leurs, nous permet d’explorer la littérature de Shakespeare et de Goethe mise en lumière et en musique par des compositeurs tels que Beethoven, Strauss, Wolf, Schumann, Liszt, Schubert, mais aussi Berlioz, Saint-Saëns, Duparc, Thomas, Rhim… » Avec les élèves des classes de chant et de mélodie du CRR

