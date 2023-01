La Musique Ancienne dans tous ses états Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

La Musique Ancienne dans tous ses états Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique, 25 janvier 2023, Boulogne-Billancourt. La Musique Ancienne dans tous ses états Mercredi 25 janvier, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique

Entrée gratuite sur réservation

Un large répertoire musical de la fin du XVe siècle jusqu’au début du XVIIIe siècle Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 31 83 44 La Musique Ancienne dans tous ses états Le département de musique ancienne vous invite à découvrir un large répertoire musical de la fin du XVe siècle jusqu’au début du XVIIIe siècle : viole de gambe, flûte à bec, théorbe, violon, traverso, luth, clavecin ! Une soirée de partage et de transmission entre professeurs et élèves pour un concert haut en couleurs. Professeurs et étudiants du département de musique ancienne du CRR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique Adresse 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

La Musique Ancienne dans tous ses états Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 2023-01-25 was last modified: by La Musique Ancienne dans tous ses états Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique 25 janvier 2023 Boulogne-Billancourt Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt Salle d'Art Lyrique Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine