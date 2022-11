Hollywood quartets | Les professeurs en scène Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Une soirée consacrée aux compositeurs ayant eu des liens forts avec l’univers du cinéma américain. Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 31 83 44 Hollywood quartets Les professeurs en scène Ce concert composé d’oeuvres de musique de chambre peu jouées, fera la part belle aux compositeurs ayant eu des liens forts avec l’univers du cinéma américain. Le programme sera construit autour du Quatuor à cordes n°2 de Korngold, créé en 1934 par le Quatuor Rosé. Ce compositeur viennois, immigré à Hollywood dans les années 30, composa effectivement une douzaine de musiques de films qui ont largement inspiré les compositeurs du genre jusqu’à aujourd’hui. Leonard Bernstein, dont les liens avec la comédie musicale sont évidents, Bernard Herrmann, compositeur presque exclusif des musiques d’Hitchcock, ou Philip Glass qui compose de nombreuses musiques de films depuis les années 80, complèteront ce programme original. Cyril Ghestem et Agnès Reverdy, violons

Isabelle Lequien, alto

Agnès Vesterman, violoncelle

