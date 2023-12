Soirée opérette Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, 16 janvier 2024, Boulogne-Billancourt.

Soirée opérette Mardi 16 janvier 2024, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée libre dans la limite des places disponibles

Légèreté, amour, humour, farces et sucreries, sont au menu de cette soirée consacrée à l’opérette et à la comédie musicale, que vous proposent les chanteurs des classes de chant.

Au programme : Offenbach, Messager, Yvain, Lecoq, Sondheim et bien d’autres, pour une soirée dans le Paris des XIXe et XXe siècles.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://crr-bb.seineouest.fr/events/soiree-operette/ »}]

concert chant

F Berthet