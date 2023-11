Bienvenue à Paris | Concert Symphonique Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, 21 décembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Ce concert, conçu comme un prologue à l’année olympique, est une invitation à la vie parisienne et à la découverte de cette ville lumière qui a inspiré de nombreux compositeurs et fait rêver le monde entier.

Des rythmes endiablés de Jacques Offenbach à l’évocation de la vie trépidante de la capitale par George Gershwin en passant par les tableaux caractéristiques d’Henri Sauguet, l’orchestre du Conservatoire guidera le public dans une promenade musicale à la découverte des plus beaux quartiers et monuments de Paris.

Le concerto pour quatuor de saxophones viendra quant à lui mettre à l’honneur cet instrument inventé à Paris au milieu du XIXe siècle et rendre hommage à un grand chef d’orchestre et compositeur français du milieu du XXe siècle : Jean Martinon.

Solistes : étudiants de la classe de saxophone de Jean-Michel Goury

Orchestre Symphonique du CRR

Pierre Calmelet, direction

