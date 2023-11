Balade Nordique | Orchestre Arcana Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2023, Boulogne-Billancourt.

L’orchestre Arcana vous propose un voyage au pays des aurores boréales à travers quelques compositeurs scandinaves.

Ici admirer un printemps norvégien avec Christian Sinding (thème repris par Ingmar Bergman dans son film « Intermezzo »). Là se réchauffer autour de danses folkloriques orchestrées par Edvard Grieg. Puis valser du côté de la Finlande avec Jean Sibelius. Enfin, en cette période de Noël, se laisser conter l’histoire fabuleuse d’Aladdin par le compositeur danois Carl Nielsen.

Bon voyage !

Orchestre symphonique Arcana

Evelyne Aïello, direction

Concert de soutien aux Restaurants du Cœur

Les Restaurants du Cœur des Hauts-de-Seine, dont un centre et le siège départemental sont situés depuis plus de 10 ans à Boulogne-Billancourt dans des locaux mis à disposition pour l’un et loué pour l’autre par la ville, sont animés par 741 bénévoles qui gèrent 14 centres d’activités (dont 10 points bébés) repartis sur le département. En 2022-2023 (38e campagne), les bénévoles ont accueilli dans les quatorze centres du département, 20 049 personnes, distribuant 1 789 069 repas ce qui représente une hausse de plus de 10% par rapport à l’exercice précédent.

Malgré cette hausse substantielle, la distribution alimentaire a été maintenue en dépit de l’augmentation du prix des matières premières alimentaires, et l’Association a été en mesure de répondre à l’augmentation de la demande liée à l’inflation qui impacte durement les plus précaires. L’aide à la personne (cours d’alphabétisation, micro-crédit, accès à la justice et aux droits sociaux ou soutien à la recherche d’emploi) a continué sa montée en puissance après une année de mise en sommeil en raison des conditions sanitaires. À l’ouverture de la 39e campagne, qui s’annonce conjoncturellement difficile et au cours de laquelle nous voulons malgré tout accélérer la relance de ces activités de réinsertion que nous considérons comme essentielles, nous avons plus que jamais besoin de votre générosité.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T22:00:00+01:00

Conservatoire Conservatoire à Rayonnement Régional

