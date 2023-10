Soirée Ravel | Original et transcription Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Soirée Ravel | Original et transcription Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, 28 novembre 2023, Boulogne-Billancourt. Soirée Ravel | Original et transcription Mardi 28 novembre, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée libre dans la limite des places disponibles Autour du Concerto pour piano en sol, donné dans un arrangement pour piano et percussions, les étudiants du CRR proposeront des pièces de Maurice Ravel soit dans leurs versions originales soit dans des transcriptions les plus diverses. Pierre Calmelet, direction Avec les étudiants des classes de Christophe Bredeloup, Bastien Dollinger, Michaël Ertzscheid, Alexandre Lory, Nicolas Mallarte, Benoît Masson, Anne Ricquebourg, Guillaume Sigier et Jérôme Voisin Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://crr-bb.seineouest.fr/events/soiree-ravel-original-et-transcription/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

