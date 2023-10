Ravel : L’enfant et les sortilèges, Ma Mère l’Oye Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, 16 novembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Ravel : L’enfant et les sortilèges, Ma Mère l’Oye 16 et 18 novembre Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée gratuite sur réservation

L’Enfant et les sortilèges, fantaisie lyrique sur un livret de Colette

Ma Mère l’Oye, 5 pièces enfantines pour orchestre

Cette soirée propose de réunir les deux chefs-d’œuvre de Maurice Ravel inspirés par l’enfance. D’un côté l’univers merveilleux des contes de Ma Mère l’Oye mettant en scène la Belle aux bois dormant, le Petit Poucet, La Belle et la Bête… dans une chorégraphie de Lionel Hoche.

Et de l’autre l’atmosphère fantastique de l’Enfant et les sortilèges où les objets, la nature, les animaux et autres personnages s’animent et chantent autour de l’enfant indiscipliné, mis en scène par Vincent Vittoz.

Conçu comme un spectacle unique ces deux partitions seront illustrées par des projections numériques qui viendront prolonger graphiquement le jeu des danseurs et des chanteurs. Une belle soirée pluridisciplinaire qui saura mettre en avant nos jeunes talents.

Lionel Hoche__, chorégraphie

Vincent Vittoz, mise en scène

Classes de chant d’Anne Constantin et d’Esthel Durand

Classes de danse contemporaine de Marion Ballester et de Yorick Grand

Chœur de Chambre – Marianne Guengard, direction

Pia Varri, chef de chant

Orchestre symphonique du CRR

Jean-Luc Tourret, direction

Avec la participation des élèves de la classe de DNMADE Graphisme augmenté du Lycée Jacques Prévert

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

