Clarinettes trick & tracks Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt. Clarinettes trick & tracks Samedi 13 mai, 17h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée libre dans la limite des places disponibles Clarinettes trick & tracks Retrouvailles de clarinettes Du 1er cycle au Pôle Sup, les élèves des classes de clarinette du CRR de Boulogne-Billancourt créent l’événement avec un programme éclectique de Mozart à Daft Punk, explorant la musique contemporaine avec une création de Brendan Champeaux, commande du CRR pour ensemble de clarinettes, mais aussi la musique expérimentale de Joris Ruhl qui nous plonge dans un univers électronique singulier et ludique, et bien d’autres surprises… Création pour ensemble de clarinette de Brendan Champeaux (commande du CRR BB) Avec les élèves des classes de clarinette des classes Manuel Metzger, Remy Salaun et Jérôme Voisin Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://crr-bb.seineouest.fr/events/clarinette-trick-track/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

