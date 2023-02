Blue | Ciné-concert illustré Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Blue | Ciné-concert illustré
Vendredi 10 mars, 19h00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium
Boulogne-Billancourt

Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 7€

Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 7€

BLUE
Jeune public

Ce concert-illustré narre l'histoire de « Blue », un pingouin qui rêve depuis toujours de voyager et de découvrir les différentes musiques du monde. Son voyage le conduira aux quatre coins du globe : en Amérique, en Asie, en Europe et enfin en Afrique. Ses pérégrinations seront illustrées par un dessin animé de Armel Saint-Loup et accompagnées par des musiques originales composées par Maxime Bassa et Sébastien Beaufreton pour l'ensemble de percussions BPM. Un voyage tout en rythme et riche en couleurs.

Lors de ce spectacle les musiciens feront également une présentation pédagogique des différents instruments utilisés pendant le concert.

BPM Percussions Ensemble

Maxime Bassa, Thomas Bednarczyk, Calum Saunière et Sébastien Beaufreton

2023-03-10T19:00:00+01:00

2023-03-10T20:00:00+01:00 Armel Saint-Loup

