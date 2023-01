Chœur de chambre : soirée romantique Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, 14 février 2023, Boulogne-Billancourt.

Chœur de chambre : soirée romantique Mardi 14 février, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quelques-unes des plus belles pages de la musique romantique pour chœur et ensembles vocaux avec piano de Franz Schubert, Robert Schumann et Johannes Brahms.

Ce concert invite à découvrir quelques-unes des plus belles pages de la musique romantique pour chœur et ensembles vocaux avec piano de Franz Schubert, Robert Schumann et Johannes Brahms.

Les œuvres présentent des dispositifs variés – ensemble de solistes, chœur féminin, chœur mixte – et des écritures contrastées, tantôt empreintes d’une grande puissance expressive, comme An die Sonne ou Ständchen de Schubert, tantôt convoquant une source d’inspiration plus populaire, telles les Liebeslieder Walzer de Brahms ou Zigeunerleben de Schumann, pièces impétueuses et enjouées.

Aux œuvres pour chœur répondent celles pour piano à 4 mains, tout autant influencées par la danse que par la quête d’un ailleurs porté par le rêve.

Élèves des classes de piano du CRR

Chœur de chambre du CRR

Marianne Guengard, direction



