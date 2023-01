Molière à la cour du Roi Soleil │ Récit musical | Jeune Public Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Molière à la cour du Roi Soleil │ Récit musical | Jeune Public Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, 1 février 2023, Boulogne-Billancourt. Molière à la cour du Roi Soleil │ Récit musical | Jeune Public Mercredi 1 février, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium

Entrée gratuite sur réservation

Un spectacle original qui relatera quelques grands événements du règne de Louis XIV. Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Molière à la cour du Roi Soleil Récit musical | Jeune Public En clôture de l’année Molière, un spectacle original offert par les comédiens et jeunes musiciens du Conservatoire qui relatera quelques grands événements du règne de Louis XIV. Le récit sera ponctué par des scènes de Molière et des musiques de Lully, Delalande, Charpentier et Rameau. Bienvenue à la Cour du Roi Soleil ! Élèves de la classe de théâtre du CRR

Orchestre en herbe du Conservatoire

Pierre Calmelet, conception et direction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-02-01T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Adresse 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Molière à la cour du Roi Soleil │ Récit musical | Jeune Public Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 2023-02-01 was last modified: by Molière à la cour du Roi Soleil │ Récit musical | Jeune Public Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 1 février 2023 Auditorium Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine