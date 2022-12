Des percussions au jazz | Carte blanche à Julien André Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, 13 janvier 2023, Boulogne-Billancourt.

Entrée gratuite sur réservation

Le CRR laisse carte blanche à ses professeurs !

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Des percussions au jazz

Carte blanche à Julien André

Cette carte blanche, à l’image de l’itinéraire de Julien André, est marquée par deux influences musicales : les percussions mandingues d’Afrique de l’Ouest et le jazz. L’improvisation qui tient une grande place dans ces musiques constituera le fil rouge de la soirée.

Depuis le XIIIe siècle les populations mandingues et leurs cultures ont irrigué une grande partie de l’Afrique de l’Ouest notamment à travers la musique de tambours dont l’instrument le plus représentatif est le djembé. Aujourd’hui, dans un contexte globalisé favorisant la circulation et le renouvellement des pratiques musicales, la musique mandingue, par son ouverture et sa plasticité, fascine de nombreux musiciens d’horizons différents, dont certains issus du jazz.

Le programme du concert propose un voyage allant des polyrythmies traditionnelles à l’improvisation la plus libre, en passant par le jazz, avec une large palette de timbres, de grooves et de dynamiques.

Artistes invités : Julien André, Ibrahima Diabaté, Damien Nédonchelle, Laurence Saltiel, Rémi Fox, Michek Michalakakos, Yves Torchinsky, Julie Ho avec les étudiants des classes de Polyrythmies d’Afrique et de Jazz et Improvisation du CRR



