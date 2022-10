J’suis différent… Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, 18 novembre 2022, Boulogne-Billancourt.

J’suis différent… Vendredi 18 novembre, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium

Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 7€

Spectacle jeune public

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

J’suis différent…

Ce conte musical parle aux enfants des joies et des difficultés d’être différent et d’accepter l’autre. Il raconte la rencontre de quatre instruments, trois cordes et une flûte.

Le trio à cordes, très complice, rejette d’abord la flûte ; celle-ci, surprise, perd son entrain et devient offensive. En acceptant sa différence, elle retrouvera sa joie et convaincra le trio de la beauté de la complémentarité.

Un message de tolérance porté par des musiques de Bach, Ravel, Grieg, Delibes, Tchaïkovski…

Plus qu’une illustration musicale, ces musiques transcendent les sentiments et les émotions.

Un spectacle de mots et sons mêlés, offert par les magnifiques musiciens de l’Ensemble Hélios.

Christel Rayneau, auteur et transcriptions musicales

Philippe Laudenbach, récitant

Emilie Chevrillon, mise en scène

Ensemble Hélios :

Christel Rayneau, flûte / Nathanaëlle Marie, violon / Isabelle Lequien, alto / Christophe Beau, violoncelle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T19:00:00+01:00

2022-11-18T20:00:00+01:00

Juliette AUCLAIR