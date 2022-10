Improvisation et écriture | Danse & Musique Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Une restitution d’atelier où se rencontre écriture chorégraphique et musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Improvisation et écriture Les élèves de danse et des classes d’écriture et d’improvisation présentent le fruit de leur travail en atelier avec la chorégraphe Nina Vallon et le compositeur Maxime Mantovani. Ce projet pluridisciplinaire propose d’aborder de façon transversale la question de l’écriture chorégraphique et musicale avec un point fort accordé aux écritures improvisées. Avec les élèves de cycle 3 et CPES contemporain de Danse

Et les classes de composition, d’électroacoustique et d’improvisation libre du CRR

