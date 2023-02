Maîtrise Radio France Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Maîtrise Radio France Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, 14 mars 2022, Boulogne-Billancourt. Maîtrise Radio France Lundi 14 mars 2022, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium

Entrée gratuite sur réservation

Chaque année, la Maîtrise Radio France se produit au CRR de Boulogne-Billancourt. Cette année elle mettra à l’honneur les musiques espagnoles du Bas Moyen-Âge et de la Renaissance Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Maîtrise Radio France Le « Livre Vermeil de Montserrat » est aussi un livre aux merveilles qui rassemble un ensemble de textes religieux et de compositions sacrées, réunis au XIVe siècle dans ce fragile et somptueux objet toujours conservé au monastère de Montserrat, en Catalogne. Aujourd’hui, la Maîtrise plonge dans ces musiques à la fois simples et savantes, pieuses et pleines du désir de chanter le monde. En seconde partie, plusieurs pages de Victoria, célèbre polyphoniste de la Renaissance espagnole et des pièces instrumentales interprétées par les élèves du Département de Musique Ancienne du CRR nous permettront de faire un bond de plusieurs siècles. Maîtrise de Radio France Marie-Noëlle Maerten, direction

Avec la participation de l’Atelier Renaissance du CRR – Miguel Henry, direction

