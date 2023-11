Trio Chausson │ Concert Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue Issy-les-Moulineaux, 13 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Trio Chausson │ Concert Mercredi 13 décembre, 20h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Trio Chausson en résidence au Conservatoire Issy-Vanves se produira en concert avec au programme le Trio n°1 de Schumann et le Trio Op. 3 de Chausson.

Fondé en 2001 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le Trio Chausson est devenu aujourd’hui une référence incontournable du paysage musical et s’est produit dans les plus prestigieuses salles du monde.

Matthieu Handtschoewercker, violon

Antoine Landowski, violoncelle

Boris de Larochelambert, piano

Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 09 99 30 http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_d_issy_les_moulineaux.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-13T22:00:00+01:00

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-13T22:00:00+01:00

Trio Chausson musique de chambre

Thomas O’Brien © – www.thomasobrien.fr