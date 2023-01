Franck et la musique romantique française Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Franck et la musique romantique française Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue, 4 février 2023, Issy-les-Moulineaux. Franck et la musique romantique française Samedi 4 février, 15h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue

Entrée libre

Conférence-concert : Franck et le contexte de la musique française romantique Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer d’Issy-les-Moulineaux, Salle d’orgue 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 09 99 30 http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_d_issy_les_moulineaux.html Conférence-concert autour de César Franck et plus particulièrement sa célèbre «Sonate pour piano et violon», en collaboration avec les classes de culture musicale d’Olivier Pigott et avec les professeurs Clément Bréchet au violon et Tomomi Miyazaki au piano.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T15:00:00+01:00

2023-02-04T16:30:00+01:00

