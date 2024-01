Cap vers les J.O.! Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium Issy-les-Moulineaux, mardi 30 janvier 2024.

Cap vers les J.O.! Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire Issy-Vanves avec la participation du chœur CHORIM. Mardi 30 janvier, 20h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium Entrée libre

L’orchestre du conservatoire Issy-Vanves et le chœur CHORIM vous proposent à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024 un voyage musical sur la diversité culturelle et la puissance unificatrice de la musique et du sport.

Le voyage musical débutera avec l’envoûtante aube d’Edvard Grieg, suivie des Gymnopédies d’Erik Satie orchestrées par Claude Debussy. Mettant en lumière la dimension sportive, la « Sport-Polka » de Joseph Strauss apportera une touche dynamique, tandis que les épiques « Pirates des Caraïbes » de Klaus Badelt évoqueront l’adrénaline des exploits cinématographiques réalisés par des cascadeurs bien réels et qui réalisent des prouesses d’athlètes de très haut niveau.

Le périple musical continuera à travers les paysages sonores variés de Bedrich Smetana illustrant également la diversité culturelle des compositeurs du monde entier. Enfin, le chœur résonnera avec « Va pensiero » de Nabucco de Verdi et le chœur à bouches fermées de Madame Butterfly de Puccini, soulignant les valeurs universelles de l’olympisme qui transcendent les frontières.

Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium 11-13 rue Danton 92130 Issy-les -Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

