Entrée libre

Concert par les élèves et professeurs du Conservatoire Issy-Vanves et le chœur CHORIM Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium 11-13 rue Danton 92130 Issy-les -Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Programme :

«Variations symphoniques» de César Franck par l’orchestre symphonique du Conservatoire Issy-Vanves. Direction : Gabriel Drossart – Soliste : Boris de Larochelambert

«Quintette» de César Franck par Laurence Bretagnon et Pauline Maillard, violons, Gabrielle Borde, alto, Lucile Fauquet, violoncelle et Jennifer Fichet, piano.

«Ave verum» de Charles Gounod et «Tantum ergo» de Camille Saint-Saëns par le choeur d’adultes CHORIM.

2023-02-07T20:00:00+01:00

2023-02-07T21:30:00+01:00

