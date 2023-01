La musique romantique française Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fil rouge de la saison 2022 / 2023 du Conservatoire Issy-Vanves Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium 11-13 rue Danton 92130 Issy-les -Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.seineouest.fr/app/uploads/2023/01/Depliant-Fil-rouge-_VD.pdf »}] De janvier à juin 2023, le conservatoire mettra à l’honneur la musique romantique française. Aux côtés de quelques compositeurs phares (Bizet, Gounod, Massenet, Saint-Saëns…), nous vous proposerons un coup de projecteur spécial sur César Franck pour le bicentenaire de sa naissance (1822) et nous vous inviterons à découvrir certains des immenses talents moins connus dont cette période foisonne: Duparc, Bonis, Chaminade, Gouvy, Boulanger, Cras, Hahn,…

Entre conférence, concerts de professeurs, concerts d’élèves et autres rencontres surprises, vous aurez l’occasion de (re)découvrir un pan magnifique de l’histoire de la musique trop souvent négligé. Programme sur : https://www.seineouest.fr/app/uploads/2023/01/Depliant-Fil-rouge-_VD.pdf

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-06-07T20:00:00+02:00

