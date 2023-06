Découvrez l’exposition « L’Orchestre d’harmonie de Troyes, son histoire de 1860 à nos jours » Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Découvrez l'exposition « L'Orchestre d'harmonie de Troyes, son histoire de 1860 à nos jours » Samedi 16 septembre, 08h45, 13h15 Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski

L’Amicale des musiciens propose une visite dans le temps de l’harmonie municipale de Troyes et de sa batterie fanfare.

A travers un panel de photos explicatives, programmes de concerts, affiches et une démonstration des instruments de musique, retracez son histoire avec ses chefs d’orchestres, ses musiciens, son association.

Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski 8 bis, rue de la Paix, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03.25.42.20.80 Inauguré en 1998, le bâtiment actuel, œuvre des architectes François Peiffer, Bruno Freycenon et Frank Plays, devient le Conservatoire à rayonnement départemental Marcel-Landowski.

Marcel Landowski est un compositeur du XXe siècle. Il est nommé directeur de la musique à la Comédie-Française, puis il prend la tête de la « Direction de la musique, de l’art lyrique et de la danse » au sein du Ministère de la Culture. Ses missions consistent à développer l’offre culturelle (musique et enseignement artistique) en province. En 1975, il devient inspecteur général de la musique, puis directeur des affaires culturelles de Paris. Chancelier de l’Institut de France et Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, il contribua à de nombreux projets culturels sur le territoire.

2023-09-16T08:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-16T13:15:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

© Thierry Plumey