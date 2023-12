Le souffle du serpent Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Le souffle du serpent Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Meudon, 19 janvier 2024, Meudon. Le souffle du serpent Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Réservation en ligne dans la limite des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé 7 boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 32 96 http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_de_meudon.html https://www.meudon.fr/autres-lieux-culturels/conservatoire-marcel-dupre-3530.html [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-souffle-du-serpent?_gl=1*61wbfv*_gcl_au*ODMwMDY5MDA0LjE2OTY1MjI5Mjg.*_ga*MTIzNTIxMDQ1Ni4xNjk2NTIyOTI4*_ga_39H9VBFX7G*MTcwMDU3MjUzMi4zNS4xLjE3MDA1NzI2MzEuNTUuMC4w »}] Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Code postal 92190 Lieu Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Adresse 7 boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Meudon Latitude 48.813242 Longitude 2.235808 latitude longitude 48.813242;2.235808

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/