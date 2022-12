Conférence « L’harmonie des Sphères, musique et astronomie de Pythagore à nos jours » Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Conférence « L’harmonie des Sphères, musique et astronomie de Pythagore à nos jours » Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé, 15 décembre 2022, Meudon. Conférence « L’harmonie des Sphères, musique et astronomie de Pythagore à nos jours » Jeudi 15 décembre, 19h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Sur réservation par e-mail

01 46 29 32 96 http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_de_meudon.html https://www.meudon.fr/autres-lieux-culturels/conservatoire-marcel-dupre-3530.html Dominique Proust nous invite à une vaste fresque historique dans laquelle il met constamment en rapport l’astronomie et la musique comme le fit Pythagore qui expliquait la mécanique céleste cinq siècles avant notre ère en associant à chaque planète une note de la gamme.

