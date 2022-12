Concert « Standards » de jazz Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé, 9 décembre 2022, Meudon.

Concert « Standards » de jazz Vendredi 9 décembre, 19h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Sur réservation par e-mail.

Un programme constitué du répertoire des « standards », celui des chansons populaires, musiques de film, ainsi que du matériel des grands compositeurs du jazz.

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, Auditorium Maurice Duruflé 7 boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 46 29 32 96 http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_de_meudon.html https://www.meudon.fr/autres-lieux-culturels/conservatoire-marcel-dupre-3530.html

Alexis Pivot (Piano), Bernard Lanaspèze (Contrebasse) et Siegfried Mandon

(batterie) nous emmènent avec ce trio, formation jazz historique s’il en est, sur la route des standards. Des classiques de la comédie musicale américaine tels que « Summertime » (George Gerswhin) à la chanson Française avec « Les feuilles mortes », les compositions des pianistes mythiques du genre avec « Waltz for Debbie » (Bill Evans) ou encore des standards issus des films de Walt Disney « When you Wish upon a star » (Pinocchio), c’est non pas la composition en soi mais bien l’interprétation et l’interaction propre à l’improvisation que les musiciens se proposent d’explorer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:30:00+01:00

2022-12-09T21:00:00+01:00