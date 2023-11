Masterclass – solistes de l’opéra de Rouen Normandie Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Masterclass – solistes de l’opéra de Rouen Normandie Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 26 novembre 2023, Lisieux. Masterclass – solistes de l’opéra de Rouen Normandie Dimanche 26 novembre, 09h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Gratuit Masterclass avec les solistes de l’Opéra de Rouen Normandie, en présence de :

Bertrand DUBOS, corniste

Nicolas LAPIERRE, tromboniste

Yohann LECORNU, tubiste

Franck PAQUE, trompettiste Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231483185 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T09:30:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00

2023-11-26T09:30:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00 Masterclass Solistes Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Départemental Adresse Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux latitude longitude 49.147347;0.228285

Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/